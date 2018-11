Was soll das sein

Foto: dpa/Roberto Runza

Rom. Die italienische Justiz will ein Rettungsschiff beschlagnahmen: Wegen des Verdachts auf illegale Abfallentsorgung hat die Staatsanwaltschaft Catania die Konfiszierung des Seenotrettungsschiffs »Aquarius« sowie von 460.000 Euro Vermögen der Hilfsorganisation »Ärzte ohne Grenzen« verfügt. Italienischen Rundfunkangaben vom Dienstag zufolge werfen die Justizbehörden den Betreibern der »Aquarius« vor, in 44 Fällen insgesamt 24 Tonnen Abfall in italienischen Häfen als Restmüll entsorgt zu haben, der ein Gesundheitsrisiko darstelle.

»Ärzte ohne Grenzen« reagierte empört. »Es handelt sich um einen besorgniserregenden Versuch, um jeden Preis unsere Such- und Rettungsaktion im Mittelmeer zu stoppen«, erklärte die Nothilfeorganisation. In diesem Jahr seien bereits rund 2.000 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken, eine Folge der Blockadepolitik Italiens. Sämtliche Handlungen hätten stets geltenden Standards entsprochen.

Nach Rundfunkangaben soll der Müll zwischen Januar 2017 und Mai 2018 von der »Aquarius« sowie von dem Schiff »Vos Prudence« in italienische Häfen gebracht worden sein. Die Vorwürfe beziehen sich insbesondere auf Kleidungsstücke geretteter Flüchtlinge und Abfälle aus deren Gesundheitsversorgung, bei denen der Verdacht auf Infektionskrankheiten bestand.

MSF Sea

Die von »Ärzte ohne Grenzen« und der internationalen Seenotrettungsorganisation SOS Méditeranée betriebene »Aquarius« liegt derzeit im Hafen von Marseille. Seit der Blockade der italienischen Häfen für Flüchtlingsschiffe ist es das einzige Schiff von »Ärzte ohne Grenzen«, auf dem noch eine Mannschaft für die Rettung von in Seenot geratenen Flüchtlingen stationiert ist.

Die Staatsanwaltschaft Catania hatte zuletzt im vergangenen März ein Schiff der spanischen Hilfsorganisation »Proactiva Open Arms« wegen des Verdachts auf Begünstigung von Schlepperbanden beschlagnahmt. Staatsanwalt Carmelo Zuccaro äußerte bereits im vergangenen Jahr den Verdacht, Hilfsorganisationen, die Bootsflüchtlinge retten, würden von afrikanischen Schleppern bezahlt. epd/nd