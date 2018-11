Potsdam. Das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Förderbedarf genießt nach einer von der Grünen-Landtagsfraktion in Auftrag gegebenen Studie in Brandenburgs Schulen und bei Eltern hohe Anerkennung. So bewerteten 90 Prozent der befragten 30 Schuleiter die Inklusion positiv, auch 72 Prozent von 195 Elternvertretern sprachen sich dafür aus. Durchweg beklagt werde fehlendes Personal, sagte der Bildungsexperte Wilfried Steiner am Dienstag bei der Vorstellung der Studie. Fast jeder zweite Schulleiter bemängelte zu wenig sonderpädagogisches Personal, jeder dritte beklagte fehlende Schulassistenz und Unterstützung. Daher müsse die Landesregierung für deutlich mehr Personal an den Schulen sorgen, forderte die Landtagsabgeordnete Marie-Luise von Halem (Grüne). Während 2009 noch fast zwei Drittel der betroffenen Kinder eine Förderschule besuchten, nahmen im Schuljahr 2015/2016 bereits 47 Prozent der förderbedürftigen Schüler am gemeinsamen Unterricht teil. dpa/nd