Schipkau. Erst nach Stunden hat die Feuerwehr einen Wohnungsbrand im einem Mehrfamilienhaus in Drochow (Oderspreewald-Lausitz) löschen können. Das Feuer war am Dienstag gegen 7 Uhr in einer der oberen Etagen des Hauses in Drochow ausgebrochen. Die Flammen, die sich auf den Dachstuhl ausgeweitet hatten, konnten erst in den Mittagsstunden unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Menschen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. 15 Löschfahrzeuge und ein Rettungswagen waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. dpa/nd