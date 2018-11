Dass es ein RTL-Film bis nach New York zur Verleihung des berühmtesten TV-Preises in der westlichen Hemisphäre, dem »Emmy«, schafft, ist schon ein kleines Wunder. Noch dazu, wenn der Film das Lebensschicksal einer Kölner Komikerin erzählt. In den USA dürfte Gaby Köster ungefähr so bekannt sein, wie hierzulande ein Standup-Comedian aus Oregon. Was den Film so besonders macht, ist das Spiel seiner Hauptdarstellerin, der Düsseldorferin Anna Schudt. Für ihre Rolle in »Ein Schnupfen hätte auch gereicht«, wurde die 44-jährige gebürtige Konstanzerin am Montagabend (Ortszeit) in New York mit dem International Emmy Award...

