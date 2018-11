Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt bei den seit vier Tagen anhaltenden Protesten und Straßenblockaden gegen steigende Spritpreise auf Dialog. Nur so komme man voran, sagte er Dienstag in Louvain-la-Neuve bei Brüssel beim Besuch einer Universität. Erneut gab es wieder Aktionen der »Gelben Westen« im ganzen Land - so seien mehrere Autobahnen und Erdöldepots blockiert. Die Polizei nahm einige Menschen vorläufig fest. Auf der Insel La Réunion gab es Ausschreitungen. AFP/nd