Straßburg. Die Türkei muss den seit rund zwei Jahren in der Türkei inhaftierten Oppositionspolitiker und Erdogan-Kritiker Selahattin Demirtas aus der Untersuchungshaft entlassen. Das urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) am Dienstag in Straßburg. Das Gericht befand, dass für die Verhaftung des ehemaligen Vorsitzenden der Oppositionspartei HDP zwar begründeter Verdacht bestand. Doch sei sei die Länge der Untersuchungshaft nicht gerechtfertigt. Demirtas müsse wegen der aktuellen Vorwürfe so schnell wie möglich entlassen werden - es sei denn, es gebe neue Gründe und Beweise für die Inhaftierung.

