Ein Brand an der Rummelsburger Bucht in Lichtenberg sorgt bei Anwohnern derzeit für Diskussionen. In der Nacht von Sonntag auf Montag war ein von Obdachlosen am Paul-und-Paula-Ufer unweit der Kynaststraße errichteter Bretterverschlag in Flammen aufgegangen. Da sich zu diesem Zeitpunkt niemand vor Ort aufgehalten hatte, gab es keine Verletzten.

Nutzer des Jugendfreizeitschiffs »Freibeuter«, das in der Nähe der Brandstätte vor Anker liegt, hatten in der Nacht die Feuerwehr alarmiert. Die war auch ausgerückt und hatte das Feuer gelöscht. Das allerdings offenbar zunächst oh...