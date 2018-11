Was soll das sein

Hamburg. Die Deutschen haben am meisten Angst vor Krebs und Alzheimer. Laut einer repräsentativen Umfrage der Krankenkasse DAK sind 68 Prozent der Deutschen in Sorge, dass sie an einem bösartigen Tumor erkranken könnten. Jeder Zweite hat Angst vor Alzheimer und Demenz. Bei älteren Menschen (58 Prozent) sei diese Sorge besonders ausgeprägt, teilte die DAK mit. Demenz mache den Menschen vor allem Angst, weil sie dann auf die Pflege anderer angewiesen sind. 45 Prozent fürchten sich vor einem Schlaganfall, 43 Prozent vor einem schweren Unfall und 38 Prozent vor einem Herzinfarkt. Insgesamt schätzen 89 Prozent ihren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut ein. epd/nd