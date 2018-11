Sydney. Die Liste der Länder, die den UN-Migrationspakt ablehnen, wird länger. Australiens konservative Regierung erklärte am Mittwoch, der Pakt könnte zur illegalen Einwanderung in das Land ermutigen. Dies bedrohe hart erkämpfte Erfolge im Kampf gegen den Menschenschmuggel. Der Migrationspakt sei nicht im Interesse Australiens und stehe im Widerspruch zur Politik seiner Regierung, erklärte Premierminister Scott Morrison. Der UN-Migrationspakt soll bei einer Konferenz am 10. und 11. Dezember in Marokko angenommen werden.

Inzwischen hat sich aber eine Reihe von Ländern gegen den Migrationspakt gestellt, darunter die USA, Polen, Ungarn und Österreich. In Deutschland wird heftig über den Text gestritten. AFP/nd