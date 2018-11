Erfurt. Thüringens Ex-Landtagspräsident Christian Carius (CDU) ist ab Januar 2019 für den Autozulieferer Mubea tätig. Er bekomme einen Job im Management, so Landtagssprecher Fried Dahmen am Mittwoch. Er soll die Zusammenarbeit mit Regierungen und Behörden verantworten, so das Unternehmen. Carius hatte sein Amt Ende Oktober aufgegeben. Bei der LINKEN stieß der Wechsel auf Kritik. Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow sagte, der Autozulieferer sei offensichtlich mehr am politischen Renommee von Carius und den persönlichen Netzwerken aus dessen Politikerzeit interessiert als an Fachkompetenz in der Autoherstellung. dpa/nd