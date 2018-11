Thomas Bing lief bei Olympia in Pyeongchang der Weltspitze noch hinterher. In ersten Testrennen zur neuen Saison war er schon viel näher dran. Foto: Carl Sandin

Kuusamo. Immer nach vorn, stets aufwärts: Peter Schlickenrieder lebt seinen neuen Schützlingen seine Philosophie konsequent vor. Ob mittendrin beim Sprinttraining inklusive Bauchlandungen oder bei einer Zugspitztour mit Biathletin Laura Dahlmeier für seinen alten Arbeitgeber ARD: Der neue starke Mann des deutschen Skilanglaufs gibt seit seinem Amtsantritt mächtig Gas. Schließlich ist der Mann vom Tegernsee mit keinem geringerem Ziel als Chefbundestrainer angetreten, als das deutsche Team wieder zu alter Stärke zu führen.

»Wenn wir die Schlagzahl beibehalten, sind wir spätestens bis 2021 wieder absolut weltspitzentauglich«, sagt der 48-Jährige vor dem Weltcupstart an diesem Wochenende am finnischen Polarkreis. Was nach zuletzt vier schwachen Jahren und drei Großereignissen ohne Medaille einerseits sehr mutig, andererseits aber auch nach dem dringend benötigten Umbruch klingt.

Auf die goldene Generation der »Nullerjahre«, zu de...