Zu bedingungslosem Grundeinkommen, offenen Grenzen und Rassismus

Streitpunkt bedingungsloses Grundeinkommen

Zu »Dokumentation: Lieber frei als gleich«, 25.10., S. 10; online: dasND.de/1104213

Die soziale und politische Unklugheit, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu propagieren und zu fordern, lehnt Ulrich Maurer mit logischer Schärfe ab. Zudem gewinnen seine Überlegungen an Überzeugungskraft, weil er sie so einfach wie möglich vorträgt. Die LINKE hat keinen Anlass, den Umgang mit der sozialen Frage nachzuäffen, wie ihn die seit Jahrzehnten unbelehrbare, engstirnige Sozialdemokratie betreibt. Maurer als langjähriger Insider in SPD und Linkspartei gibt einen richtigen Rat: Geben wir doch nicht für ein »Linsengericht« die Erfordernisse des Klassemkampfes beim Ringen um Gleichheit und Gerechtigkeit auf.

Manfred Adam, Rostock

Ich teile die Analyse bezüglich der Politik der SPD in der ehemaligen DDR. Allerdings sehe ich die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, die von Teilen der Linkspatei proklamiert wird, durchaus positiv. Damit geht sie über den Status der »Kümmererpartei« hinaus und fordert, im Gegenteil zur SPD, ein Basiseinkommen, das ein Leben oberhalb des Hartz-IV-Niveaus ermöglicht. Das hat nichts mit Almosen zu tun, sondern kann ein Schritt sein, die Position des Arbeitnehmers in der Aushandlung von Arbeitsverträgen zu stärken. Auch für diejenigen, die auf dem Arbeitsmarkt nicht so gefragt sind, zum Beispiel alleinerziehende Mütter oder auch gering Qualifizierte, wäre dieses Modell eine Verbesserung zum jetzigen Zustand.

Ich sehe auch nicht die unterstellte Patriarchalisierung der sozialen Beziehungen. Ob mit oder ohne bedingungslosem Grundeinkommen, das Ziel linker Politik muss immer sein, geschlechterspezifische Unterschiede im sozialen Leben nicht zuzulassen. Im Gegenteil gestattet das Grundeinkommen bei ausreichender Bemessung Frauen, selbstständig ihr Leben zu gestalten.

Uwe Stehr, Ilmenau

Vernunft annehmen

Zu »Rassismus breitet sich in Deutschland aus«, 8.11., S. 1; online: dasND.de/1105164

Es ist unfassbar. Nur 80 Jahre - geschichtlich ein Katzensprung - nach der Reichspogromnacht haben wir offensichtlich sämtliche Lehren aus der Zeit vor, während und nach dem Holocaust vergessen oder verdrängt. Das ist, andere Worte fallen mir dazu nicht ein, schändlich und pervers. Wir alle haben einen eigenen Kopf zum Denken, und wir alle sollten endlich, zweihundert Jahre nach der Aufklärung, damit anfangen, Vernunft anzunehmen und sie zu gebrauchen. Die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar - nicht allein die eigene in der eigenen kleinen Welt.

Matthias Bartsch, Lichtenau-Herbram

Das weinende Gesicht

Zu »Die Zäsur«, 9.11., S. 9; online: dasND.de/1105287

Ich habe als 12-Jähriger den 9. November 1938 in Dresden selbst erlebt. Ich war damals ein unbedarfter Junge, der nur die Verhältnisse im Nazireich kannte, unter denen ich aufgewachsen war. Aber ich lebte in einem Elternhaus, dem politischer Hass und Rassismus fremd waren. An diesem Tag ging ich mit meiner Mutter in das Kaufhaus »Renner« auf dem Altmarkt. Es war wohl das beste Kaufhaus in Dresden mit guten Waren, die teurer waren als anderswo. Aber das Kaufhaus gewährte auch auf kleinste Einkäufe Ratenzahlungen, die selbst für einen schmalen Geldbeutel erschwinglich waren. Bei unserer Ankunft bot sich uns ein seltsames Bild: Der Altmarkt war schwarz von den Menschenmassen. Wie das Summen eines riesigen Bienenschwarms hing das Stimmengewirr der Massen über dem Platz. Wir standen inmitten einer großen Menschenmenge, vor einem Modegeschäft mit hohen Schaufensterscheiben. Davor drängte sich ein großer Menschenschwarm. Das zersplitterte große Schaufenster war mit großen weißen Buchstaben beschmiert, die das Wort »JUDE« bildeten. Niemand ging hinein - aber alle glotzten hinein. Hinter der zersplitterten Scheibe stand eine ältere Frau hinter einem Verkaufstisch. Sie weinte. Ich verstand damals nicht, was hier vorging. Aber dieses weinende Gesicht war so verzweifelt, das ich es bis heute - und ich bin jetzt 92 Jahre alt - nicht vergessen habe.

Es gibt für mich nur eine Lehre daraus: Wehret den Anfängen!

Eberhard Kunz, Berlin

Sparmodelle für wen?

Zu »Kandidat der Finanzmärkte«, 1.11., S. 2; online: dasND.de/1104703

Gott schütze uns vor Friedrich Merz. Die Kanzlerin soll uns einen letzten Dienst erweisen, indem sie verhindert, dass Friedrich Merz zum Kanzler dieses Landes gewählt wird. Wen und wozu hat Friedrich Merz bei »BlackRock« beraten? Etwa Investoren, dazu, wie sie den Staat mit Steuersparmodellen, wie die Cum-Geschäfte, austricksen können? Der Staat wurde um Milliarden betrogen. Geld, das uns allen gehört. Geld das überall fehlt. Geld, das mit Hilfe dieser Finanz- und Steuerberater ergaunert wurde. All diese Steuersparmodelle, die seit über 50 Jahren für die Reichen geschaffen wurden, alle diese Gaunereien sind auf dem Mist solcher Berater gewachsen. Der einfache Arbeiter hatte nichts davon. Heute erhöhen genau diese Profiteure von Immobiliensparmodellen, die Mieten ins Unermessliche, sodass sich die Geprellten keine Wohnung mehr leisten können.

Mona Linz, Frankfurt/Main

Kein Hexenwerk

Zu »Wie die Hexen wirklich waren«, 26.10., S. 14; online: dasND.de/1104335

Der Hauptgrund für die Hexenverfolgung wird nicht erwähnt. Deutschland war durch Kriege und Pestepidemien weitgehend entvölkert. Wenn nur wenige Menschen Steuern zahlten, konnten geistliche und weltliche Herren kein luxuriöses Leben führen. Deshalb sollten viele Kinder geboren werden. Darum mussten die Kräuterweiber weg, die auch über Verhütung und Abtreibung Bescheid wussten. Die Hexenverfolgung war ein Selbstläufer. Als die Hexen ausgerottet waren, explodierten die Bevölkerungszahlen.

A.-K. Petereit, Berlin

»nd« als Politikberater

Zu »Dokumentation: Deutscher Herbst«, 8.11., S. 15; online: dasND.de/1105177

Mit gesteigertem Interesse habe ich die synchronfähige Prognose von Peter Richter genossen und bin dabei zu dem Schluss gelangt, dass Politiker öfter mal das »nd« lesen sollten. Dadurch könnten, neben den Kosten der vielzähligen Berater, auch Wählerabwanderungen und Falschentscheidungen drastisch vermieden oder doch zumindest reduziert werden. Und günstiger käme im Vergleich ein nd-Abo noch dazu.

Hans Reinhardt, Glashütten (Ofr.)

Peter Richter gibt eine sehr präzise Zustandsbeschreibung der Ereignisse im Herbst der Jahre 1989 und 2018 und ihrer Parallelen. Und trotzdem fehlt da noch was.

»... aus dem Oktober wurde schnell eine Revolution auf den Straßen, die das alte Regime hinwegfegte und nur deshalb nicht ihr Ziel, ein neues Land mit einer neuen Herrschaftsidee, realisieren konnte, weil ihr von jenseits der Grenzen ein Stück weit die Vergangenheit in den Arm fiel.« Das Problem dabei ist, dass dazu immer zwei gehören: einer, der in den Arm fällt und einer, der sich davon aufhalten lässt. »Wir sind das Volk«, hieß das damals, aber schon bald: »Wir sind ein Volk«. Mit diesem Satz und dem folgenden Run auf Bananen wurde die demokratische Revolution zu Grabe getragen.

Im Oktober 2018 haben etwa 240 000 Menschen an der Demonstration von »unteilbar« teilgenommen, aber laut einer Studie der Leipziger Universität sehen 44,6 Prozent der befragten Ostdeutschen und 33,3 Prozent der Westdeutschen in Deutschland eine »Überfremdung« der Gesellschaft. Und selbst unter den Anhängern der LINKEN registrierten die Forscher 15 Prozent Ausländerfeinde. Vermutlich wird ein ganzer Teil von ihnen dann bei der nächsten Wahl den Menschen, die für ein weltoffenes, demokratisches Deutschland in einem weltoffenen, demokratischen Europa streiten, mit ihrem Kreuz bei der AfD in den Arm fallen. Aber warum tun sie das?

Bernd Friedrich, Leipzig

Es reicht mit dem Zoff

Zu »Wieder Zoff um Migration«, 9.11., S. 5; online: dasND.de/1105315

Irgendwann reicht’s mal mit dem Zoff. Ich habe den Endruck, es gibt die Partei DIE LINKE und die Partei Sahra Wagenknecht. Ich kenne Dehms Argumentation, und es sei ihm gestattet, sich rückhaltlos hinter Frau Wagenknecht zu stellen. Aber wenn er von Demontieren spricht, muss man darüber nachdenken, von wem eigentümliche Äußerungen ausgehen, die zu den hitzigen Debatten führen. Ist DIE LINKE in ihrer Existenz von einer Person abhängjg, dann wäre der freie Fall nur eine Frage der Zeit.

Teresa Kötzsch, Chemnitz

Ich achte beide sehr. Sowohl Sahra Wagenknecht für ihre klare Denkweise, die einschließt, auch unbequeme Wahrheiten deutlich auszusprechen. Als auch Thomas Nord, der bedächtig bemüht ist, dass Politik nicht erst in der Zukunft, sondern auch schon in der Gegenwart von links beeinflusst wird. Dass zwischen diesen Polen Widersprüche auftreten, ist normal. Und nicht jeder dieser Widersprüche ist durch Kompromisse auf Dauer zu heilen. Dass man sich dabei aber die Plünnen vor die Füße werfen muss, das will mir nicht in den Sinn.

Vielleicht wäre es wirklich gut, wenn Sahra Wagenknecht sich eingestehen könnte, dass ihre Weigerung, sich auf »unteilbar« einzulassen, ein politischer Fehler war. Und vielleicht könnte Thomas Nord einsehen, dass auch die Ressourcen eines reichen Landes begrenzt sind. Niemandem ist damit gedient, wenn sich ihre Differenzen fortspinnen. Die wirklichen roten Linien liegen ganz woanders. Die werden heute nicht von den Linken, sondern von Trump, Bolsonaro oder Gauland in einer Weise überschritten, dass einem wirklich angst werden kann.

Joachim Seider, per E-Mail

Armut und Migration

Zu »Zum Nutzen aller?«, 8.11., S. 10; online: dasND.de/1105218

Kann man durch Massenmigration die Armut in der Welt reduzieren? Niemals! Wer in dieser Welt braucht unser humanitäres Mitgefühl? Der Maßstab der Weltbank sind Menschen, die weniger als zwei Dollar am Tag verdienen. Die Weltbank kommt auf drei Milliarden Menschen, die weltweit in Armut leben.

Selbst wenn wir Jahr für Jahr eine Million Migranten in Deutschland aufnehmen würden, könnten wir nicht behaupten, dass wir damit irgendwelche spürbaren humanitären Veränderungen herbeiführen. Und die wir aufnehmen, sind die noch Wohlhabenderen und besser Ausgebildeten. Um die machen wir deren Herkunftsländer ärmer. Die dort Verbleibenden sind zu arm, krank und abgeschottet, um es zu uns als Einwanderer zu schaffen. Im Jahr 2015, als wir über eine Million Zuwanderer aufgenommen haben, wuchs die Bevölkerung in deren Herkunftsländern um 80 Millionen Menschen an. Wir werden es niemals schaffen, durch Migration die Probleme in den Herkunftsländern und das Leid dieser Menschen zu beheben. Sie brauchen dort Hilfe, wo sie leben. Lasst uns den Menschen vor Ort helfen!

Helmut Büber, Winterbach

Sachkundig und humorvoll

ND-Leserreise »Adria und Hinterland« vom 6. bis 20.10.

Außerordentlich zufrieden und beeindruckt sind wir von einer sehr interessanten nd-Leserreise zurückgekehrt. Das Reisen mit Gleichgesinnten war wieder erlebnisreich. Einen sehr großen Anteil daran hatte der Reiseleiter Michael Müller, der durch seine sachkundige, kenntnisreiche, humorvolle und verbindliche Art, die Reise zu einer bleibenden Erinnerung werden ließ. Deshalb beschlossen einige teilnehmende Ehepaare, dem »nd« eine Spende von 135 Euro zu übermitteln. Gleichzeitig wurde der Wunsch geäußert, unter der Leitung von Michael Müller für 2019 eine nd-Leserreise nach Albanien organisieren zu lassen.

Gerd Albrecht, im Auftrag der Gruppe

Kein Neubeginn

Zu »Familie mit Armee«, 12.11., S. 4; online: dasND.de/1105393

Gerade in diesen geschichtsträchtigen Tagen, in denen allabendlich die Entstehung der Weimarer Republik über den Bildschirm flimmert, wird man an die Gewissensentscheidung der SPD 1918 erinnert, als es möglich schien, im Zusammenwirken mit den Konservativen, zunächst sogar mit der Monarchie, eine neue Zeit einzuläuten.

Heute soll eine abgewirtschaftete fast bis zur Unkenntlichkeit geschrumpfte SPD mit bisherigen Kadern wieder auf Vordermann gebracht werden. Die Fraktionschefin Nahles verkündet futuristisch: »Wir werden Hartz IV hinter uns lassen«, als wenn damit die soziale Ungleichheit zu beseitigen wäre. Gleichzeitig hält sie an der Rüstungspolitik der Regierungskoalition fest. Und was bedeutet die »Zähmung des digitalen Kapitalismus«? Die großen Unternehmen Google, Facebook und Amazon sollen »gebremst« werden. Der globale Kapitalismus ist nicht durch ein paar Schönheitsreparaturen zu bremsen, es gilt vielmehr, aus dem kapitalistischen Gefängnis der Groko auszusteigen und eine wirklich soziale, eine sozialistische Politik anzustreben. Stattdessen wird ein »freundlicher, zugewandter echter Sozialstaat« verkündet.

Da müsste man andere Wege einschlagen, wie es 1918 die USPD wollte. Natürlich ist Berlin nicht Weimar und 2018 schon gar nicht 1918, aber grundlegende Widersprüche sind die gleichen: keine konsequente Trennung vom Kapital, kein Ausstieg aus der NATO, keine Absage an weitere europäische Aufrüstung gegen Russland - die SPD wieder als» Reparateur« imperialistischer Machtstrukturen. So wird sie nichts ändern.

Eva Ruppert, Bad Homburg

Kondomsteuer

Zu »Kritik an Spahns Idee zu KinderlosenTribut«, 12.11., S. 4; online: dasND.de/1105440

Bereits jetzt müssen kinderlose Lebenspartner mehr in die Pflege- und Rentenversicherung einzahlen als Verheiratete, weil der Generationenvertrag nicht mehr funktioniert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will deshalb kinderlose Lebenspartner kräftiger zur Kasse bitten.

Gerechtfertigt? Ein Anreiz für mehr Kinder? Nein. Warum? Wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen in Deutschland nicht mehr stimmen, dann verlagern sie ihre Produktionsstätten ins Ausland. Und wenn die Rahmenbedingungen für Familien und eine kinderfreundliche Gesellschaft nicht mehr stimmen, dann geht die Geburtenrate in den Keller und der Nachwuchs bleibt auf der Strecke. Deutschland braucht deshalb mehr Betriebskindergärten und eine kostenlose Ganztagsunterbringung, Betreuung und Verpflegung von Kindern in Kitas und eine schnellere und unbürokratische Möglichkeit, ein Kind adoptieren zu können. Lebenspartner, die aufgrund medizinischer und natürlicher Ursachen keine Kinder kriegen können, dürfen dafür nicht noch bestraft werden. Stattdessen wäre es sinnvoll, Retortenbabys und Leihmutterschaften steuerlich zu fördern und die Pille danach und jegliche Form von Abtreibung mit einer zusätzlichen Steuer zu belegen, deren Einnahmen komplett in die Pflege- und Rentenversicherung fließen sollten - sozusagen eine »Kondomsteuer«. Ein Deutschland ohne Kinder schafft sich nämlich selber ab.

Roland Klose, Bad Fredeburg

Konstruktive Kritik

Zu »Jetzt fehlt die zündende Idee«, 12.11., S. 5; online: dasND.de/1105392

Schön, dass das »nd« Aufstehen kon-struktiv begleitet. Es sollte Konsens sein, dass die Bewegung nichts nützt, wenn sie Alternative Nr. 4 zur Partei DIE LINKE, zu SPD oder Die Grünen sein wollte und damit diese Parteien nur spaltet. Ziel muss sein, eine Politik zu entwickeln, in der DIE LINKE konkrete Schritte zur fortlaufenden Verringerung der sozialen Spaltung der Gesellschaft entwickelt und von den Grünen die ökologischen Ziele übernimmt, ohne Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft der SPD über den Haufen zu werfen. Durch das Wiederkäuen von Positionen aus oder links von der LINKEN lässt sich das nicht erreichen. Die Spaltungsfurcht der Linken ist nachvollziehbar. Mal sehen, ob die Bewegung in Bewegung kommt oder als als kurze Episode endet.

Karl Friedrichs, Bad Lippspringe

Statt die Aktivitäten der Sammlungsbewegung Aufstehen zu kritisieren und den Rücktritt von Sahra Wagenknecht zu fordern, wäre es sinnvoller, sich einmal mit den demokratisch gewählten Strukturen der Linkspartei vor Ort zu beschäftigen. Obwohl von den Einwohnerinnen und Einwohnern als Interessenvertreter gewählt und in den Kommunalparlamenten vertreten, glänzt man vor Ort in aller Öffentlichkeit mit Untätigkeit. Da muss man sich nicht wundern, wenn interessierte Menschen andere Wege gehen und sich bei Aufstehen anmelden. Besser machen lautet die Devise.

Lothar Bühling, Düren

Politik aus dem Elfenbeinturm

Zu »Menschenrecht als Norm«, 19.11., S. 4; online: dasND.de/1105919

So langsam sollten sich manche Linke fragen, wo sie denn leben. Wie und wo sollen und können soziale Kämpfe ausgetragen werden? Etwa im »planetarischen« Raum? Offene Grenzen für alle Menschen setzen eine Welt ohne Grenzen, ohne verschiedene Interessen, mit gleichen Machtverhältnissen, letzten Endes mit einer Weltregierung voraus. Eine solche Forderung im Parteiprogramm kann doch nur als Vision, als erstrebenswertes Ziel angesehen werden, aber nicht als unmittelbar umsetzbares politisches Handeln. Das ist Politik aus dem Elfenbeinturm, Wunschdenken, weitab von der Unterstützung der Bevölkerung, weitab von einer möglichen Realisierung.

Die Idee von Frau Kipping: »alle müssen kommen können, alle müssen bleiben können« ist schön, aber nicht machbar, nicht heute, nicht morgen, vielleicht übermorgen. Um dieses erstrebenswerte Ziel zu erreichen, muss man die Verhältnisse im Land verändern, auch in Europa, ja in der Welt. Dazu braucht man Macht im eigenen Land, in Europa, in der Welt. Dazu braucht es Bündnispartner, braucht es Mehrheiten. Vor allem braucht man Klarheit über die Schritte, die machbar sind. Was man nicht braucht, ist ein Ausgrenzen und Verteufeln von Menschen, die das gleiche Ziel haben, aber andere, vielleicht bessere und gangbarere Wege suchen.

Franz Tallowitz, Saterland

»Alle müssen kommen können, alle müssen bleiben können«, fordert Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach. Die Forderung klingt gut. Doch das Kriterium der Wahrheit ist die Praxis. Die sieht, speziell was ihr eigenes Aufgabengebiet in Berlin betrifft, nicht rosig aus. Damit meine ich nicht nur die unbefriedigende Lage für sozial Abgehängte, wo jedes dritte Kind von Hartz IV betroffen ist. Auch die Frage, wo all diese »Kommenden« unterkommen können, bleibt offen. Der Sozialverwaltung fällt es schon schwer, eine frostfreie Übernachtung für Berliner Obdachlose zu sichern. In Berlins zentra-ler Flüchtlingsunterkunft, im Tempelhofer Flughafengebäude leben noch heute nicht wenige der rund 800 Betroffenen in einer nur durch Wände abgeteilten großen Halle - ohne jede Privatsphäre.

Peter Herrmann, Berlin