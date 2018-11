Der Internationale Frauentag am 8. März wird in Berlin voraussichtlich arbeitsfreier gesetzlicher Feiertag. Nach LINKE und SPD sprach sich am Mittwoch auch die Fraktion der Grünen im Abgeordnetenhaus mehrheitlich für dieses Datum aus. Das letzte Wort sollen nun die Delegierten eines Grünen-Parteitags am Samstag haben. Dort gilt eine Mehrheit als wahrscheinlich. Damit der neue Feiertag bereits 2019 umgesetzt werden kann, muss rasch ein entsprechender Antrag in das Abgeordnetenhaus eingebracht und beschlossen werden. Das Datum stehe für einen »Frauenkampftag«, erklärten die Grünen-Fraktionschefinnen Antje Kapek und Silke Gebel. »Solange Gleichberechtigung und Gleichstellung nicht erreicht sind, werden wir Grünen am 8. März kämpfen und nicht nur feiern«, fügten sie hinzu. dpa/nd