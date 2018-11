Schwerin. Die Regierungsparteien SPD und CDU sowie die oppositionelle LINKE haben sich klar zum weiteren Ausbau der Windkraftnutzung in Mecklenburg-Vorpommern bekannt. Mit ihren Stimmen lehnten sie am Mittwoch im Landtag Anträge von AfD und Freie Wähler/BMV ab, die baurechtlichen Bestimmungen für die Errichtung neuer Windräder zu verschärfen. Im Interesse eines wirksamen Klimaschutzes und planmäßigen Ausstiegs aus der Kernenergie dürfe der Ausbau der Ökostromproduktion nicht weiter eingeschränkt werden, hieß es. Energieminister Christian Pegel (SPD) warf den Antragsstellern vor, die Energiewende abwürgen zu wollen, Alternativen aber schuldig zu bleiben. dpa/nd

