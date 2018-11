Nürnberg. Eine Ära geht zu Ende: Der letzte Otto-Katalog ist am Donnerstag in Nürnberg gedruckt worden. Pünktlich 10 Uhr sprangen die Maschinen der Prinovis-Druckerei an, um das letzte Exemplar zu produzieren. Der kiloschwere Wälzer in Millionenauflage wird eingestellt, weil 97 Prozent der Kunden des Hamburger Otto-Versands längst im Internet bestellen. Der Aufwand für Produktion und Verteilung des Katalogs lohne sich nicht mehr, so ein Sprecher. Erscheinen soll der finale Katalog »Frühjahr/Sommer 2019« am 4. Dezember. dpa/nd