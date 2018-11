Mainz. So viele Übernachtungen wie nie erwarten die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland im laufenden Jahr. Es sei »das beste Jahr der Geschichte«, sagte Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender des Jugendherbergsverbands in beiden Ländern. Die Zahl der Übernachtungen soll bis Ende des Jahres auf rund 1 037 000 steigen. 2017 hatte die Zahl knapp über einer Million gelegen. Wesentlich für den Anstieg sei die Modernisierung vieler Jugendherbergen. Auch bei der Zahl der Gäste wird ein Rekord erwartet. dpa/nd