Paris. Bei ihrem riesigen Rüstungsvorhaben eines Kampfjets haben Deutschland und Frankreich weitere Schritte festgelegt. Der französische Hersteller Dassault und der europäische Luftfahrtkonzern Airbus sollten »in einer Studie über ein gemeinsames Konzept für ein Luftkampfsystem zusammenarbeiten«. Das vereinbarten Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und die französische Armeeministerin Florence Parly am Montag, wie das Bundesverteidigungsministerium in Berlin am Mittwoch mitteilte. Die neuen Kampfjets sollen nach früheren Angaben bis 2040 die Eurofighter und Rafale-Flotten beider Länder ersetzen. dpa/nd