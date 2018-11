Washington. Die Friedensverhandlungen der Konfliktparteien im Jemenkrieg sind nach Angaben von US-Verteidigungsminister James Mattis für Anfang Dezember in Schweden vorgesehen. Es sei bereits ein genauer Termin angepeilt, sagte Mattis am Mittwoch in Washington. Er wolle sich dazu aber nicht äußern, sondern dies UN-Vermittler Martin Griffiths überlassen. In dieser Woche seien die Kampfhandlungen deutlich abgeflaut. dpa/nd