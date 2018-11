Die Nominierungskommission der Kommunistischen Partei Frankreichs hat sich Anfang der Woche über die Kandidatenliste des Parteitags geeinigt. Danach soll Pierre Laurent als Nationalsekretär, also Parteichef, durch den nordfranzösischen Abgeordneten Fabien Roussel abgelöst werden. Laurent, der eigentlich noch bis 2020 im Amt bleiben wollte, wird stattdessen Vorsitzender des Nationalrats, des »Parteiparlaments«. Diesem Wechsel an der Parteispitze vorausgegangen war Anfang Oktober seine eklatante Niederlage bei einer Mitgliederabstimmung über den Entwurf des Grundsatzdokuments, das vom Parteitag diskutiert und beschlossen werden soll. Dabei erhielt der von der Parteiführung vorgelegte Text nur 38 Prozent der abgegebenen Stimmen; 42 Prozent entfielen auf den Gegenentwurf einer Gruppierung um den KP-Fraktionschef in der Nationalversammlung, André Chassaigne.

