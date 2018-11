Berlin. Die Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) kritisierte in einem Interview die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe vor einem Jahr. »Ich glaube, so, wie wir es gemacht haben, war es nicht richtig«, sagte Karliczek dem Fernsehsender n-tv. Sie hält die Bundestagsabstimmung für überstürzt und forderte Langzeitstudien, um herauszufinden, wie Kinder in homosexuellen Partnerschaften sich entwickeln. Was die Ministerin offenbar nicht weiß: Diese Studien gibt es längst. Darauf wies Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hin. »Schon heute belegen Studien, dass sich Kinder in homosexuellen Partnerschaften genauso gut entwickeln wie in Familien mit Mutter und Vater«, sagte die Familienministerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. »Was zählt, ist, dass sich Menschen liebevoll um ihre Kinder kümmern. Kinder brauchen ein gutes Familienklima und gute Beziehungen zu denen, die für sie sorgen.« Agenturen/nd