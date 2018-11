Munitionssucher der Bergungsfirma Röhll im Lieberoser Revier Tannenwald Foto: nd/Ulli Winkler

Beiderseits der Bundesstraße B168 zwischen dem brandenburgischen Städtchen Lieberose und dem Binnenfischereizentrum Peitz reiht sich am Fahrbahnrand ausgeholztes Astwerk von Kiefern und Birken. Die Baumreihen dahinter sind über weite Strecken rußgeschwärzt, in der Luft liegt Brandgeruch. Hier, im rund 2500 Hektar großen Forstrevier Tannenwald, war Anfang Juli inmitten der Heidelandschaft ein Feuer ausgebrochen und hatte sich in Windeseile auf die ausgetrockneten Kiefernbestände ausgeweitet. Als die Lieberoser Heide nach dem außergewöhnlich heißen und trockenen Sommer Ende Oktober endlich zur Ruhe kam, zählte man hier 17 Wald- und Heidebrände, die zusammengenommen 460 Hektar verwüstet haben.

»Insgesamt 225 Hektar sind in meinem Revier verbrannt, zum Glück aber nur 1,9 Hektar Wirtschaftswald«, sagt Funktionsförster Hubertus Müller, Leiter des Reviers Tannenwald. Die abgebrannte Heide mit den losen Kiefern- und Birkenwäldchen liegt i...