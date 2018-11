Der Film »Klasse Deutsch« von Florian Heinzen-Ziob ist mit dem Publikumspreis Lüdia und einem Schülerfilmpreis ausgezeichnet worden. Die Dokumentation über die Arbeit einer Kölner Deutschlehrerin mit Flüchtlingskindern erhält insgesamt 12 500 Euro, wie das Kinofest Lünen am vergangenen Samstag mitteilte. Die 29. Ausgabe des Festivals endete mit der Vergabe von insgesamt zwölf Filmpreisen im Wert von 44 950 Euro. epd/nd

