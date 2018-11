Als Regisseur von Hits wie »Der weiße Hai«, »Jäger des verlorenen Schatzes«, »E. T.« und »Jurassic Park« brachte Steven Spielberg Milliarden in die Kinokassen. Doch erst mit seinem Holocaust-Drama »Schindlers Liste« wurde er als Filmemacher richtig ernst genommen. Er war 46 Jahre alt, als er vor 25 Jahren sein bis dahin persönlichstes und eindringlichstes Werk in die Kinos brachte und Millionen Menschen in aller Welt rührte und aufwühlte. Sein Film über den deutschen Industriellen Oskar Schindler, der während des ...

