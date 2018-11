Eschborn. Im kühlen Norden müssen die Bundesbürger am meisten heizen. Bei einem Vergleich des Energieverbrauchs 2017 in Mehrfamilienhäusern landete die schleswig-holsteinische Stadt Rendsburg unter 140 Städten auf dem ersten Platz, teilte der Energiedienstleister Techem in Eschborn mit. Die Rendsburger verbrauchten 178 Kilowattstunden Energie je Quadratmeter Wohnfläche für Heizung und Warmwasser und lagen damit trotz Sparbemühungen vor Lübeck und Salzgitter (jeweils 176,7 Kilowattstunden pro Quadratmeter). Auch auf den weiteren Plätzen landen mit Schleswig und Itzehoe Städte aus dem Norden. Am wenigsten Energie verbrauchen die Menschen im bayerischen Schweinfurt. dpa/nd