In einer Weißenseer Wohnung hat die Berliner Feuerwehr eine Cannabisplantage entdeckt. Eine Nachbarin in dem Mehrfamilienhaus an der Berliner Allee hatte am Sonntagmorgen die Polizei alarmiert, wie diese mitteilte. Demnach hatte sich die Frau Sorgen um ihren Nachbarn gemacht, weil seit Tagen sein Fernseher ununterbrochen lief. Als der Polizei niemand die Tür öffnete, vermuteten die Beamten einen Notfall und alarmierten die Feuerwehr. Als diese die Tür aufbrach, war der Mieter nicht zu Hause. Stattdessen entdeckten die Einsatzkräfte rund 80 Cannabis-Pflanzen. dpa/nd