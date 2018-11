Mainz. Seit dem gewaltsamen Tod der 15 Jahre alten Mia am 27. Dezember vergangenen Jahres im südpfälzischen Kandel hat es immer wieder Demonstrationen und Gegenkundgebungen gegeben. Insgesamt musste die Polizei gegen die politisch teils gegensätzlich ausgerichteten Demonstranten 174 Strafanzeigen stellen, wie das rheinland-pfälzische Innenministerium mitteilte. In den Anzeigen ging es um Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung, Diebstahl oder Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. 100 Anzeigen wurden dem rechten Spektrum zugeordnet, 61 dem linken, 13 waren laut Ministerium nicht zuzuordnen. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Massenproteste in Paris am Wochenende gehen mit gewalttätigen Ausschreitungen einher

Das Austrittsabkommen zwischen Brüssel und London ist unter Dach und Fach, doch die Freude hält sich in Grenzen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!