Berlin. Ska Keller und Bas Eickhout gehen als Spitzenkandidaten der europäischen Grünen in die Europawahl. Keller, die bereits als Spitzenkandidatin die deutschen Grünen gemeinsam mit Sven Giegold in die Wahl führt, und Eickhout von den niederländischen GroenLinks wurden am Samstag auf einer Delegiertenversammlung in Berlin gewählt. Die Europawahl findet im Mai statt. Die 1981 im brandenburgischen Guben geborene Keller sitzt seit 2009 im Europaparlament. Seit 2016 ist sie Ko-Fraktionschefin der Grünen im EU-Parlament. Eickhout ist Abgeordneter im Europaparlament. AFP/nd