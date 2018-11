Bad Oeynhausen. Nach dem Versuch, das Haus einer syrischen Familie in Bad Oeynhausen in Brand zu setzen, ermittelt eine Mordkommission der Polizei. Da ein fremdenfeindliches Motiv nicht ausgeschlossen werde, sei der Staatsschutz eingeschaltet. Die neunköpfige syrische Familie war zum Tatzeitpunkt nicht im Haus. Bei ihrer Rückkehr am späten Samstagabend stellte sie fest, dass in mehreren Zimmern der Doppelhaushälfte eine brennbare Flüssigkeit ausgeschüttet war. Wie die unbekannten Täter ins Haus gelangten, war zunächst nicht klar. dpa/nd