Potsdam. Gleich drei Kandidaten wollen die Brandenburger FDP bei der Landtagswahl 2019 zurück ins Parlament führen. Für den Spitzenplatz auf der Landesliste habe sich Hans-Peter Goetz beworben, der von 2009 bis 2014 im Landtag saß, teilte die FDP nach einer Landesvertreterversammlung am Sonnabend mit. Zudem hätten sich der Lehrer Jeff Staudacher und Martin Lebrenz beworben. Der Spitzenkandidat soll am 16. Februar auf einem Parteitag gekürt werden. Die FDP hatte bei der Landtagswahl 2014 mit 1,4 Prozent den Einzug ins Parlament klar verpasst. dpa/nd

