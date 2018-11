Damaskus. In der syrischen Großstadt Aleppo hat es offenbar einen Giftgasangriff gegeben. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana und die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldeten, wurden nach dem Angriff am Samstagabend rund hundert Menschen mit Atemnot in Krankenhäuser gebracht. Die syrische Regierung und ihr Verbündeter Russland machten Aufständische für den Angriff verantwortlich. Ein Rebellenbündnis aus der Region wies die Anschuldigungen zurück. Die Beobachtungsstelle teilte mit, ihre Informanten hätten von »Chlorgas-Geruch« in Aleppo berichtet. AFP/nd