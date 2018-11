Nach der erneuten Ankunft Hunderter afrikanischer Migranten in Italien hat der italienische Innenminister Matteo Salvini Malta beschuldigt, Bootsflüchtlinge in sein Land weiterzuleiten. In Pozzallo auf Sizilien kam am Samstagabend ein Boot mit 236 Menschen an Bord an, von denen die meisten aus Eritrea stammen. Zunächst durften nach Angaben des Innenministeriums nur die fast 50 Frauen, fünf Babys und sieben Kinder an Land gehen. Später konnten dann auch die übrigen Migranten von Bord. dpa/nd