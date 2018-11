Paris. Nach den gewalttätigen Protesten in Paris vom Sonnabend müssen sich Anhänger der »Gelbwesten«-Bewegung vor Gericht verantworten. 20 von insgesamt 103 Festgenommenen sollten am Montag einem Richter vorgeführt werden, wie die Pariser Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Justiz wirft ihnen u. a. Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt vor. In Paris hatte es bei einer nicht genehmigten Demonstration gegen die geplante Ökosteuer auf Diesel und die schwindende Kaufkraft Krawalle gegeben. AFP/nd