Chaotische Szenen in Tijuana: Hunderte Migranten aus Zentralamerika haben in der mexikanischen Stadt die Grenze zu den USA gestürmt. Rund 500 Migranten versuchten am Sonntag (Ortszeit) die Sperranlagen zu überwinden. Die US-Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein und schlossen für mehrere Stunden den Grenzübergang zwischen Tijuana und der US-Metropole San Diego. Nach offiziellen Angaben seien 42 Migranten auf das US-Territorium gelangt und dort festgenommen worden.

Zuvor demonstrierten rund 1000 Migranten friedlich und forderten, in die USA einreisen zu dürfen. Schließlich lösten sich mehrere hundert Teilnehmer aus dem Demonstrationszug, um die Grenze zu überwinden. Unter ihnen waren auch Frauen mit Kindern. Die mexika...