Der Senat setzt künftig auf einen verstärkten und besser abgestimmten Kampf aller zuständigen Behörden gegen die kriminellen Mitglieder arabischstämmiger Strukturen. Das kündigte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss mit Blick auf ein geplantes Treffen mit anderen Senatoren am späten Nachmittag an. Gleichzeitig warnte er vor Erwartungen an sehr schnelle Erfolge. Ergebnisse sollten erst am Dienstag mitgeteilt werden. »In diesem Feld muss die Zusammenarbeit zwischen Justiz, Polizei, Steuerfahndung, Ausländerbehörde und Ordnungsämtern regelmäßige Vertiefung finden«, betonte Geisel. »Denkbar ist etwa ein gemeinsames Zentrum aus den benannten Institutionen.« Wichtig sei es, dass es nicht bei diesem Auftakttreffen bleibe. Die Fahndungserfolge der letzten Zeit etwa gegen Taschendiebe und Einbrecher seien längerfristig vorbereitet worden. »Organisierte Kriminalität wird nicht spontan bekämpft.« Ausdrücklich lobte erdie Zusammenarbeit mit Neukölln als »wirklich vorbildlich«. dpa/nd