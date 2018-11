Auf dem Karstadt-Grundstück am Kurfürstendamm in Berlin könnten schon bald zwei oder drei Hochhäuser entstehen. Je nach Variante wolle der der österreichische Eigentümer René Benko dort 120 bis 150 Meter hohe Hotel- und Gewerbetürme bauen, wie die »Bild«-Zeitung und die »B.Z« (Montag) berichteten. Über das Projekt soll am Montag kommender Woche (3.12.) im Baukollegium diskutiert werden. Auf der Tagesordnung des Gremiums steht eine »städtebauliche Studie« zum Vorderhaus Kurfürstendamm 231, das ist die Adresse von Karstadt. Benkos Immobilien- und Handelsunternehmen Signa wollte zu den Plänen am Montag keine Stellung nehmen. Der zuständige Charlottenburg-Wilmersdorf er Baustadtrat, Oliver Schruoffeneger (Grüne), bestätigte das Vorhaben: »In drei Jahren könnte Baubeginn sein.« dpa/nd