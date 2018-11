Wenn das Pinkeln in Deutschland zur Ware wird

Ich gehöre zu den älteren Jahrgängen und lese über Jahrzehnte das ND, den Ratgeber natürlich auch. Auf Seite 8 des Ratgebers vom 19. September 2018 wurde ich auf den Artikel »Kostenlos pinkeln auf Raststätten?« aufmerksam, weil ich beim Lesen des OXI 9/18 den Artikel »Profit und Pinkelpause« entdeckt und für mich erklärend studiert hatte.

Als älterer Mensch bekomme ich manchmal auch unterwegs mit der Notdurft Schwierigkeiten. Ein Baum oder Strauch ist dann die Erlösung, denn nicht immer sind Gaststätten oder Rastplätze mit WC in der Nähe. In Deutschland ist eben nicht überall und für jeden sein Wohlbefinden gesorgt. Und durch die Privatisierung wird auch hierzulande das Pinkeln zur Ware.

Das ist anderswo anders: Wir fahren jedes Jahr nach Ungarn und machen in Zalakaros sozusagen Kurlaub. Wenn wir das Auto nutzen, sind oft Pausen angesagt. Die WC-Nutzung ist auf der Strecke, außer in Deutschland, kostenlos und diese Orte sind auch sauber.

Und hierzulande? In Berlin-Schönefeld gibt es einen Bahnhof. Das Verwaltungsgebäude ist stillgelegt und auch die WCs, sogar das in der Ebene 1, vom Unterführungstunnel gut erreichbar. Täglich nutzen viele Fluggäste die S Bahn in beide Richtungen. Sie haben keine Möglichkeit, ein WC auf dem Bahnhof zu nutzen, nicht einmal ein mobiles. Was macht ein Bürger oder Gast der keine 50 Cent hat?

Der Bürgermeister Dr. Haase sagt mir, er findet kein Verständnis dafür bei den Vertretern der Deutschen Bahn noch eine Unterstützung durch den Flughafen.

Die Daseinsfürsorge ist in Deutschland kaum ein Thema und eben nur dann, wenn damit viel Geld verdient werden kann. Es wäre gut, wenn Sie die Feststellungen des eingangs erwähnten OXI im Ratgeber oder im nd einer breiteren Leserschaft kundtun könnten.

Siegfried Winkler, per E-Mail

