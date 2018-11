Berlin. Die Bundesregierung hat Äußerungen des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani scharf verurteilt. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach am Montag von »verbalen Entgleisungen«, die inakzeptabel seien. Ruhani hatte am Samstag Israel als »illegitimes Regime« und als »Krebsgeschwür im Nahen Osten« bezeichnet. Seibert forderte Iran auf, das Existenzrecht Israels nicht immer wieder in Frage zu stellen. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe wiederholt klargemacht, dass dieses Existenzrecht nicht verhandelbar sei. Israel ist für Iran der Erzfeind Nummer eins. dpa/nd