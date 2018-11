Mehrheiten, linke Kandidaten, Trends - unser Liveblog zu den Wahlen in den USA

Ergebnisse aus 48 US-Bundesstaaten: Trump gewinnt 290, Clinton holt nur 218 Wahlleute / Politiker in Europa beunruhigt nach überraschendem Vorsprung für Republikaner

Washington. Der demokratische Senator Bernie Sanders liebäugelt mit einer Präsidentschaftskandidatur gegen Amtsinhaber Donald Trump in zwei Jahren. Er würde »wahrscheinlich kandidieren«, sollte er der besten Herausforderer sein, um Trump 2020 zu schlagen, sagte der 77-Jährige dem Magazin »New York«.

