Paris. Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, müssen die Länder ihre bisherigen Anstrengungen laut Experten mindestens verdreifachen. Theoretisch sei das Zwei-Grad-Ziel zwar weiterhin zu erreichen, wenn die Staaten allerdings so weitermachten wie bisher, werde sich die Erdtemperatur um etwa 3,2 Grad im Vergleich zur Zeit vor der Indus-trialisierung erhöhen - und dann noch weiter steigen, heißt es im Emissions-Gap-Report des UN-Umweltprogramms, der am Dienstag in Paris vorgestellt wurde. Die Erkenntnisse dienen auch als Grundlage für die UN-Klimakonferenz im Dezember im polnischen Katowice. dpa/nd