Mehr angehende Rentner, weniger Berufseinsteiger - welche Konsequenzen hat das für Unternehmen und deren Gesundheitsvorsorge? Mit dieser Frage beschäftigt sich der neue Gesundheitsreport »Arbeit und Gesundheit Generation 50+«, des Dachverbandes der Betriebskrankenkassen (BKK), der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Der Bericht analysiert die Daten von 8,4 Millionen Versicherten, darunter von 4,13 Millionen beschäftigen Mitgliedern.

Der vielzitierte demografische Wandel drückt sich in Unternehmen auch darin aus, dass die Gruppe der über 50-Jährigen am schnellsten wächst. Das variiert zum Teil danach, wie hoch die Belastungen an den Arbeitsplätzen verschiedener Branchen sind. Bei Energie- und Wasserversorgern sowie in öffentlicher Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung macht diese Altersgruppe schon über 40 Prozent der Beschäftigten aus. Relativ hohe Gehälter und über Jahre sichere Aufstiegsmöglichkeiten dürften dazu beige...