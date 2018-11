New York. Kinder werden im Krieg in Syrien einem neuen UN-Bericht zufolge zunehmend Opfer von massiver Gewalt. In den vergangenen fünf Jahren seien fast 7500 entweder getötet oder verstümmelt worden, teilte die UNO am Montag (Ortszeit) mit. In dem Bericht der Sonderbeauftragten für Kinder und bewaffnete Konflikte werden rund 12 500 Verbrechen dokumentiert, darunter Todesfälle durch Fassbomben, Streubomben und Kreuzigungen. Derweil sind im Osten Syriens bei erbitterten Kämpfen zwischen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat und den von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräften in drei Tagen über 200 Menschen getötet worden, darunter 19 Kinder. Agenturen/nd