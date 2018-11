A 20 und schleswig-holsteinische Bauplanung - das passt nicht zusammen. Das Bundesverwaltungsgericht (BVG) in Leipzig erklärte am Dienstag den Planfeststellungsbeschluss für den vierten Bauabschnitt für rechtswidrig. Umweltschützer klagen nicht zum ersten Mal erfolgreich.

Das ursprünglich größte straßenbauliche gesamtdeutsche Verkehrsprojekt nach der deutschen Wiedervereinigung tritt in Schleswig-Holstein auf der Stelle. Einem 20 Kilometer langen Teilabschnitt von Wittenborn (Kreis Segeberg) bis zur A 7 sprach das BVG die Baureife ab. Schwacher Trost für das Kieler Verkehrsministerium: Der Planfeststellungsbeschluss wurde von den obersten Verwaltungsrichtern nicht in Gänze aufgehoben. Es kann von der Planungsbehörde nachgebessert werden.

Damit fehlen der in Brandenburg beginnenden und durch Mecklenburg-Vorpommern verlaufenden Autobahn in Schleswig-Holstein noch rund 70 Ausbaukilometer bis zur Elbe. Seit Jahren endet die A 20 mitten in d...