Der Attentäter vom Breitscheidplatz hatte nach einem Medienbericht seinen als islamistischen Gefährder eingestuften Bekannten Feysal H. in seine Anschlagspläne eingeweiht. Darüber habe der Leiter des Berliner Landeskriminalamtes (LKA), Christian Steiof, am vergangenen Freitag in nichtöffentlicher Sitzung den Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses informiert, berichten RBB, »Berliner Morgenpost« und das Politikmagazin »Kontraste« unter Berufung auf Teilnehmer der Sitzung.

