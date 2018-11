Migranten stehen in Decken gehüllt am Hafen. Mindestens vier Menschen sind bei der Überfahrt von Marokko nach Spanien im Meer ertrunken. 17 Flüchtlinge seien aus dem Boot gerettet und zur ersten Behandlung in Krankenhäuser der südspanischen Region Andalusien gebracht worden.

Foto: dpa/Carlos Gil