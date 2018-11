Paris. Ungeachtet neuer Ankündigungen von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hält die »Gelbwesten«-Bewegung an ihren Protesten fest. Ein Sprecher sagte am Dienstagabend, Macron habe mit seinen Ankündigungen »überhaupt nicht überzeugt«. Deswegen solle am Samstag erneut auf dem Pariser Boulevard Champs-Elysées demonstriert werden. AFP/nd