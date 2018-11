Soest. Noch bevor sie mit dem Auto auf die Straße durfte, ist eine 29-Jährige in eine Polizeikontrolle geraten: in der theoretischen Führerscheinprüfung. Die Frau hatte in Soest (Nordrhein-Westfalen) versucht, sich mit einem Lautsprecher im Ohr und versteckter Kamera am Hemd durch den Test zu mogeln, so die Polizei. Ein Unbekannter soll ihr dabei über einen Sender die Antworten zu geflüstert haben. Ein Prüfer bemerkte das und rief die Polizei. Die Beamten entdeckten Kabel unter der auffällig weiten Kleidung. dpa/nd