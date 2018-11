Brüssel. Die EU-Kommission sieht »gute Fortschritte« beim Abbau fauler Kredite bei Europas Banken. Der Anteil fauler Kredite liege im EU-Durchschnitt bei nur noch 3,4 Prozent, erklärte die Behörde am Mittwoch in Brüssel. Er sei damit binnen eines Jahres um 1,2 Prozentpunkte zurückgegangen. Vizekommissionschef Valdis Dombrovskis forderte die EU-Staaten auf, sich nun im Dezember »auf konkrete Maßnahmen zur Risikoteilung festzulegen«. Nach den Daten schlugen im zweiten Quartal notleidende Kredite noch mit 820 Milliarden Euro in den Bankbilanzen zu Buche. Für die Behörde hat sich der Anteil »dem Stand von vor der Krise angenähert«. Am schwierigsten ist die Lage in Griechenland, Zypern und Portugal. AFP/nd