Berlin. Das Deutsche Studentenwerk hat eine wachsende Kluft bei der Versorgung von Studierenden mit Wohnheimplätzen kritisiert. Die Entwicklung hinke der Studentenzahl stark hinterher, so das Studentenwerk am Mittwoch in Berlin. Demnach betrug das Verhältnis von Studierenden zu geförderten Wohnheimplätzen zuletzt nur 9,6 Prozent. 2011 habe die sogenannte Unterbringungsquote bei 11,24 Prozent gelegen, 1991 bei fast 15 Prozent. Aktuell gibt es rund 243 000 Wohnheimplätze. Laut Statistischem Bundesamt kletterte die Studentenzahl im Wintersemester auf ein Rekordhoch von 2,87 Millionen. AFP/nd