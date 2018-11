Bücher zum Verschenken

Peter Wohlleben und die »Baumkinder«

Von Frieda Voll

»Die Wälder sind mein berufliches Zuhause, und die Arbeit mit Bäumen ist mein Leben«, sagt Peter Wohlleben von sich. Er ist der wohl bekannteste Förster des Landes, denn er hat schon mehrere Bücher über die Bäume und Tiere des Waldes geschrieben. Begeisterte Leser fanden sie, weil viele Menschen Sehnsucht nach der Natur verspüren und mehr darüber wissen möchten.

Peter Wohlleben u. Stefanie Reich: Weißt du, wo die Baumkinder sind?

Oetinger, 32 S., geb., 13 €.

Und nun ein Bilderbuch. Der Förster darin heißt auch Peter, und er wird, während er seinen Morgenkaffee trinkt, von einem Eichhörnchen besucht. Das hat er dann auf seiner Schulter, und auf der letzten Seite gibt es ihm sogar einen Kuss. Wie beneidenswert, so ein niedliches, flauschiges Ding ganz nah bei sich zu haben. Aber in Wirklichkeit sind sie scheu, leider.

Förster Peter nimmt uns also zu den »Waldkindern« mit, das heißt zu den kleinen Bäumen, die am besten in weicher Erde wachsen, wo Samen leicht sprießen können. Anderswo hat jemand mit schwerer Technik Bäume gefällt. »So eine Sauerei«, sagt Peter.