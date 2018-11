Elke Breitenbach Foto: dpa/Jörg Carstensen

Wohnungslosigkeit ist in Berlin ein drängendes soziales Problem, das nur durch einen Kraftakt aller staatlichen und nichtstaatlichen Akteure gelöst werden kann. Darin stimmten am Donnerstag in der Aktuellen Stunde des Abgeordnetenhauses auch Senat und Opposition größtenteils überein. »Wir sind uns einig, dass wir mit allen Akteuren vor einer großen Herausforderung stehen, die wir nur gemeinsam lösen können«, sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (LINKE). Die Senatorin bedankte sich bei den Abgeordneten der demokratischen Parteien für die »sehr nachdenkliche« Debatte. Nach den teils hitzigen Vorwürfen in der Diskussion zur Offenhaltung der Kältebahnhöfe der BVG in der vergangenen Woche war das offenbar im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten gewesen.

Breitenbach betonte, dass Wohnungslosenhilfe nicht alleine Kältehilfe sei. Insgesamt seien durch die Bezirke und die Landesebene 50 000 Menschen in der Wohnungslosenhilfe untergebracht...